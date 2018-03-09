Душераздирающая история, которая доказывает, что у котов несколько жизней

09.03.2018 12:44

Бей Авахит нашёл на улице умирающего слепого котёнка и отнёс к ветеринарам, которые поставили ему неутешительный приговор. Но человеческая любовь и забота спасли ему жизнь и частично вернули зрение.

Этот пушистый комок был на грани смерти, врачи не надеялись, что он выживет, но предприняли все попытки спасти ему жизнь.

Они выписали лекарство против воспаления глаз и отдали котёнка обратно в руки спасителя. Авахит забрал его к себе домой. Но время шло, а капли не оказывали никакого положительного эффекта.

Состояние Годо стало только ухудшаться. Ему потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Один глаз так раздуло, что он стал давить на мозг, и малыш мог умереть в любую секунду.

К счастью, операция прошла спешно. А по возвращении домой Годо ждали подарки от совершенно незнакомых людей, которые узнали об истории его спасения.

После тяжёлого периода малыш идёт на поправку и с каждым днём становится всё игривее.

Источник: https://from-ua.com