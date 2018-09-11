Какие медицинские услуги в Украине бесплатные, а за что придется платить

11.09.2018 15:11

В рамках медреформы проходит множество перемен: например, изменились правила вызова скорой помощи и врача на дом, появились электронные медицинские карточки и рецепты, мы сами можем выбрать себе врача, вне зависимости от места прописки или проживания. Более того медучреждение заинтересовано, чтобы пациент подписывал договор с врачом, ведь от этого зависит государственное финансирование клиники.

Сколько тратит государство на пациента?

Сейчас часто можно услышать опасения, что отныне медицинская помощь в государственных учреждениях будет осуществляться в рамках суммы, которую государство выделяет на пациента, а все остальное придется оплачивать самому. Если опираться на расценки частных клиник, то сумма совсем невелика:

- на малышей до 5 лет - по 1480 грн.;

- на детей 6-17 лет - по 814 грн.;

- на людей 18- 49 лет – 370 грн.;

- на 40—64-летних - по 444 грн.;

- от 65 лет и старше - по 740 грн.

Основные услуги останутся бесплатными

Министерство здравоохранения спешит успокоить, что все основные медицинские услуги первичной медицины останутся бесплатными. И даже частные медучреждения, которые подписали договор с Национальной службой здоровья, не имеют право требовать у вас за них деньги. Итак, вы можете бесплатно претендовать на следующие медицинские услуги:

• Наблюдение за состоянием здоровья взрослого или ребенка, постановка диагноза, лечение семейным врачом, терапевтом или педиатром;

• Направление к специалисту вторичной или третичной помощи - отоларингологу, эндокринологу, хирургу, гинекологу, урологу и пр.; те, при наличии направления, также обязаны принять вас бесплатно;

• Ведение пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями;

• Ведение неосложненной беременности;

• Плановые обязательные осмотры младенцев - 10 осмотров врача и 6 осмотров медсестры в первый год, 2 осмотра во второй и 1 осмотр в третий.

• Отслеживание вакцинации пациента согласно календарю прививок (вакцины против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита поставляются государством);

• Обязательные профилактические обследования на ряд заболеваний;

• Консультации относительно профилактики болезней;

• Выписка рецептов на лекарства, в частности по программе "Доступные лекарства";

• Визит врача на дом и оказание услуг скорой помощи;

• Паллиативная помощь;

• Предоставление медицинских справок, больничных, направлений и пр.

Также, бесплатно вы можете сделать следующие анализы и исследования:

• Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

• Общий анализ мочи;

• Анализ крови на сахар;

• Общий холестерин;

• Измерение артериального давления; ЭКГ;

• Измерения веса, роста, окружности талии;

• Быстрый тест на беременность;

• Быстрый тест на тропонин;

• Быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты;

• Другие исследования и анализы, которые выполняются по направлению доктора в учреждениях вторичной медпомощи.

Источник from-ua