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ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру

14.10.2019 17:28
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ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру

Украинцы, иностранные граждане, лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории страны, и лица, ВПЛ, которые нуждаются в дополнительной защите, имеют право выбрать своего семейного врача, терапевта или педиатра, пишет 112-Украина.

Для этого им необходимо для начала выбрать медицинское учреждение или врача — семейного врача, терапевта или педиатра — независимо от места регистрации.

Далее пациент должен записаться на прием по телефону, онлайн или в регистратуре.

На прием пациент должен взять с собой: паспорт, ИНН, свидетельство о рождении ребенка в возрасте до 14 лет.

donpress.com 



Теги: Донбасс, медицина, услуги, ВПЛ
 
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