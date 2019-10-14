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ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру
14.10.2019 17:28
Украинцы, иностранные граждане, лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории страны, и лица, ВПЛ, которые нуждаются в дополнительной защите, имеют право выбрать своего семейного врача, терапевта или педиатра, пишет 112-Украина.
Для этого им необходимо для начала выбрать медицинское учреждение или врача — семейного врача, терапевта или педиатра — независимо от места регистрации.
Далее пациент должен записаться на прием по телефону, онлайн или в регистратуре.
На прием пациент должен взять с собой: паспорт, ИНН, свидетельство о рождении ребенка в возрасте до 14 лет.
Теги: Донбасс, медицина, услуги, ВПЛ
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