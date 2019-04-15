Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось

15.04.2019 08:00

В Украине стартовала медицинская реформа, ее внедрение на практике предполагает всего три общих этапа, заключение украинцами деклараций с семейным врачом, терапевтом или педиатром – первый из них

Как известно, с 1 апреля получить доступ к узкопрофильным специалистам и бесплатным медуслугам, украинцы должны были подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

Известно также, что входит в гарантированный пакет услуг первичной медицинской помощи:

— общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

— общий анализ мочи;

— глюкоза крови;

— общий холестерин;

— быстрый тест на беременность;

— быстрый тест на тропонины (для экспресс-диагностики острого инфаркта миокарда);

— быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты;

— измерение артериального давления;

— электрокардиограмма

Многие их граждан Украины теперь задаются насущным вопросом о том, что делать, если нужны дополнительные услуги, консультации и анализы:

«Здесь есть важный нюанс, если необходимо будет провести дополнительные анализы и обследования по направлению врача частного заведения, то они, проводятся на договорной основе между учреждениями здравоохранения. То есть либо нужно будет заплатить за дополнительны консультации с узкими специалистами (вторичная медицинская помощь), либо получить направление в коммунальное медучреждение. Впрочем, подобная схема сейчас действует и в коммунальных поликлиниках», — говорит медик Инга Ткаченко.

Единственное исключение по части предоставления бесплатных услуг в частных клиниках пока заключается в следующем:

«Там не могут обеспечить бесплатные прививки, предусмотренные календарем вакцинации. Пока что государство не разработало процедуру передачи закупленных за бюджетные средства вакцин частникам», — добавил другой медицинский специалист Михаил Радуцкий.

Источник: https://politeka.net