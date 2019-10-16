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Когда запустят электронные карты пациентов и что будет с бумажными
В Украине первые медицинские карты в цифровом варианте уже запускаются в пилотном режиме. Делается это в рамках внедрения “электронного здоровья”.
Чиновники рассчитывают воплотить задумку в жизнь в полном объеме в апреле 2020 года. По словам куратора направления eHealth Яники Мерило, старые бумажные карты, с большой вероятностью, будут оцифрованы частично. Яника прогнозирует, что массовости в этом деле не ожидается. Возможно, данные из устаревших карточек нужно будет вводить по каким-либо категориям – чтобы наблюдать весь цикл.
Предполагается, что сведения из электронной карточки будут храниться в центральной базе с высоким уровнем защиты, например, с использованием MobileID или ID-паспорта. Сумму, необходимую для финансирования проекта, определят по окончании аудита.
Помимо электронной карты пациента, в Украине внедрят электронный лист нетрудоспособности, электронное направление, информационную систему медучреждений, а также телемедицину.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, пациент, медицина
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