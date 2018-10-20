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Назван продукт, укрепляющий иммунитет при добавлении в чай

20.10.2018 18:49
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Назван продукт, укрепляющий иммунитет при добавлении в чай

Такой чай вылечит от простуды и понизит температуру.

Для укрепления иммунитета во время холодов стоит обратить внимание на такой полезный продукт, как имбирь. Самый простой и распространенный метод лечения – добавлять его корень в чай, передает Хроника.инфо со ссылкой на Нealthystyle.

Нужно отметить, что имбирь чрезвычайно богат углеводами, антиоксидантами, аминокислотами и различными витаминами. Чай из 50 грамм имбиря вылечит от любой простуды и мгновенно понизит температуру.

Однако у имбиря, как и у любого растения, есть противопоказания. Не рекомендован имбирь при стойкой гипертонии, острых воспалительных процессах в органах пищеварения, а также при камнях в желчном пузыре.



Теги: Донбасс, иммунитет, чай, продукты
 
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