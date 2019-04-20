20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день

20.04.2019 12:27

20 апреля отмечается Акулин день. В этот день обязательно следили за погодой: солнце и крепкий мороз сулили хороший урожай гречихи и хлебов, пишет from-ua.

Если ночь была ясной, то можно было ожидать прекрасного урожая ягод и грибов. Вот только из окна на них нельзя было глядеть – не к добру, только находясь на улице, можно было это делать.

Верили, что в этот день просыпаются русалки. По народным традициям, им нужно было обязательно принести одежду, так как нагими им холодно по берегу бегать. Крестьянки несли на берега озер и рек чистые рубахи, холсты и платья и оставляли их специально для русалок.

Считалось, что такая забота отзовется добром: водяные девы оберегут и их, и мужей с детьми от глубокой воды.

Летом и с середины весны русалки могли появляться в огородах, резвиться в полях, у бань или в самих банях, а также в овинах. Они могли приходить к домам, стучатся в двери.

Народ верил, что русалками становятся девушки, умершие перед свадьбой, пропавшие без вести, проклятые или "приспанные" (задавленные во сне) матерями, утопленницы и самоубийцы. Потому-то они и томятся и другим жить мешают.

Для защиты от русалок с собой брали пучок полыни.

Приметы на 20 апреля:

Сильный и долго не прекращающийся дождь сулили плохой урожай калины и яровых

Если на небесах в Акулинин день много звезд, то будет богатый урожай лесных ягод и грибов

Утренний мороз, который проходит с рассветом – примета к тому, что будет много гречихи и хлеба

Дождь пошел 20 апреля – будет богатый урожай малины.