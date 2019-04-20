Все рубрики раздела
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день
20 апреля отмечается Акулин день. В этот день обязательно следили за погодой: солнце и крепкий мороз сулили хороший урожай гречихи и хлебов, пишет from-ua.
Если ночь была ясной, то можно было ожидать прекрасного урожая ягод и грибов. Вот только из окна на них нельзя было глядеть – не к добру, только находясь на улице, можно было это делать.
Верили, что в этот день просыпаются русалки. По народным традициям, им нужно было обязательно принести одежду, так как нагими им холодно по берегу бегать. Крестьянки несли на берега озер и рек чистые рубахи, холсты и платья и оставляли их специально для русалок.
Считалось, что такая забота отзовется добром: водяные девы оберегут и их, и мужей с детьми от глубокой воды.
Летом и с середины весны русалки могли появляться в огородах, резвиться в полях, у бань или в самих банях, а также в овинах. Они могли приходить к домам, стучатся в двери.
Народ верил, что русалками становятся девушки, умершие перед свадьбой, пропавшие без вести, проклятые или "приспанные" (задавленные во сне) матерями, утопленницы и самоубийцы. Потому-то они и томятся и другим жить мешают.
Для защиты от русалок с собой брали пучок полыни.
Приметы на 20 апреля:
Сильный и долго не прекращающийся дождь сулили плохой урожай калины и яровых
Если на небесах в Акулинин день много звезд, то будет богатый урожай лесных ягод и грибов
Утренний мороз, который проходит с рассветом – примета к тому, что будет много гречихи и хлеба
Дождь пошел 20 апреля – будет богатый урожай малины.
Теги: Донбасс, праздник, приметы, апрель, русалка, традиции
- 30 сентября праздник Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать
- Яблочный Спас и Преображение Господне-2018: что нельзя делать 19 августа
- Приметы к Новому Году
- Приметы на 8 апреля: что категорически нельзя делать в день Благовеста
- Старый Новый год: история праздника, традиции, приметы
- В Вербное воскресенье можно запастись амулетом
- Волонтеры рассказали, как ВСУ "сжигают" позицию боевиков под Донецком13:51
- Пушилин просит не воспринимать «пасхальное перемирие» всерьез13:30
- Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска12:48
- Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ12:11
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО11:31
- Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена11:09
- Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери10:29
- Ситуация в пунктах пропуска: на «Марьинке» большая очередь10:16
- Армия РФ не смогла пробить оборону ВСУ на Донбассе минометным огнем: враг затих и считает "200-х"10:12
- Утро на донбасских КПВВ: больше всего авто стояло у «Майорского» и «Марьинки»09:43
- Волонтеры рассказали, как ВСУ "сжигают" позицию боевиков под Донецком13:51
- Пушилин просит не воспринимать «пасхальное перемирие» всерьез13:30
- Оккупанты в спешке достраивают Керченский мост. ВИДЕО13:09
- Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска12:48
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ12:11
- Россия устроила демарш по Донбассу и готовится к "большой игре" - перемирия не будет11:50
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО11:31
- Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена11:09
- В сети показали фото колонны военной техники РФ в оккупированном Симферополе10:48
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- «Будут проблемы»: Ярош сделал предупреждение Зеленскому и Порошенко
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"