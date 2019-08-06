Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Самые опасные домашние растения, которые нужно выбросить немедленно

06.08.2019 19:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Самые опасные домашние растения, которые нужно выбросить немедленно

Ученые выяснили, что далеко не все домашние растения безопасны и полезны для здоровья. Группа ботаников провела ряд исследований и выяснилось, что среди любителей флоры дома есть и ядовитые цветы, пишет from-ua
1. Амариллис белладонна
Луковицы этого растения очень ядовиты. Они содержат алкалоид ликорин. В малых дозах ликорин оказывает отхаркивающее действие, а в больших - вызывает рвоту. 2.
2.Диффенбахия
Диффенбахия может улучшать химический состав воздуха в помещении. Однако не стоит торопиться и ставить его в спальню или детскую. Сок растения ядовит, особенно тот, что содержится в стебле. Он может спровоцировать серьезные нарушения пищеварения и дыхания, а также вызывать ожоги при попадании на кожу лица или рук.
3. Цикламен (персидский)
Самые ядовитые части - это семена и корни растения, свежий сок которых может вызывать раздражение или воспаление кожи.



Теги: Донбасс, растения, вред
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх