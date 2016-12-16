67-летняя Алла Пугачева впечатлила новым образом (фото)

16.12.2016 10:20

Снимки с похорошевшей Пугачевой разлетелись по Instagram.

Певица Алла Пугачева порадовала стильным и эффектным образом на съемочной площадке.

67-летяя артистка выбрала для съемок новогоднего огонька красный брючный костюм с удлиненным жакетом и черную блузку.

Свой образ Примадонна дополнила беретом, бежевыми лодочками, массивным ожерельем, яркой помадой и привычной завивкой.

"Нравится, как одета", "Еще бы волосы прямые", "Нет равных", "Шикарный образ", "В брюках, конечно, ей хорошо", "Она великолепна в этом образе", – прокомментировали пользователи.

Источник: segodnya.ua.