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67-летняя Алла Пугачева впечатлила новым образом (фото)

16.12.2016 10:20
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67-летняя Алла Пугачева впечатлила новым образом (фото)

Снимки с похорошевшей Пугачевой разлетелись по Instagram.

Певица Алла Пугачева порадовала стильным и эффектным образом на съемочной площадке.

67-летяя артистка выбрала для съемок новогоднего огонька красный брючный костюм с удлиненным жакетом и черную блузку.

Свой образ Примадонна дополнила беретом, бежевыми лодочками, массивным ожерельем, яркой помадой и привычной завивкой.

"Нравится, как одета", "Еще бы волосы прямые", "Нет равных", "Шикарный образ", "В брюках, конечно, ей хорошо", "Она великолепна в этом образе", – прокомментировали пользователи.

 

Источник: segodnya.ua.



Теги: Донбасс, образ, певица
 
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