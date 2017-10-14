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В Украине запретили показ четырех российских фильмов
Государственное агентство по вопросам кино аннулировало государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, которые были выданы на все фильмы компании "Маркер Медиа", сообщает Телеканал новостей «24».
Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о таких российских лентах как: "Мои чужие дети" (режиссер Вадим Нетецкий), "Звонок из прошлого" (режиссер Сергей Васьковский) и "Любовь не обманешь" (режиссер Андрей Задворный) и "Наперекор всему" (режиссер Андрей Задворный).
Отмечается, что на них было аннулировано государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования, а также отменена государственная регистрация.
"Решение было принято на основании ст. 15 ЗУ "О кинематографии" и пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 августа 1998 года № 1315. Статьей 15 ЗУ "О кинематографии" регламентирован перечень оснований для отказа в выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, а также аннулирования и отмены государственной регистрации, в том числе в случае выявления в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений", – подчеркнули в Госкино.
Теги: Украина, Россия, фильм, запрет
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