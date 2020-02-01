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В Днепре со скандалом отменили пророссийский кинофестиваль
В Днепре организаторы кинофестиваля "Международная киноассамблея" объявили об отмене фестиваля, сообщает Обозреватель.
На фестиваль "Международная киноассамблея", который организовывала Украинская православная церковь Московского патриархата, съехались представители Беларуси, Грузии, России, Украины, Сербии, Армении и Азербайджана.
Мероприятие должно было начаться 30 января, однако его участников во главе с протоиереем УПЦ МП Игорем Собко у Дома профсоюзов, где должен был пройти фестиваль, встретили активисты, ветераны войны на Востоке, родители погибших бойцов, волонтеры и неравнодушные жители Днепра.
Участников пикета возмутило, что среди фильмов преобладали российские и в основном те, что несли в себе российскую пропаганду. Сторонники фестиваля, в свою очередь, настаивали на том, что их кино вне политики и отрицали факт войны в Украине. Из-за акции протеста открытие фестиваля так и не состоялось.
Впоследствии организаторы фестиваля объявили, что мероприятие и вовсе будет отменено.
Теги: Россия, кинофестиваль, Днепр, отмена
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