Французские журналисты попали под ракетный обстрел во время прямого эфира из Краматорска

03.01.2023 12:00

Французские журналисты, освещающие события в Украине, во время прямого включения в студию сняли "прилет" ракеты, которая взорвалась прямо в кадре недалеко от них. Об этом сообщает "Европейская правда".

Поль Гаснье, Элоиз Грегуар и Тео Пальфраи находятся на востоке Украины и включались в эфир TF1-TMC из Краматорска. Когда корреспондент начал говорить со студией, ракета попала менее чем в километре от них. Взрыв успел попасть в кадр, после чего они сориентировались и легли на землю.

Когда журналисты перебрались в другое место, они снова включились в эфир и рассказали о пережитом. По их словам, команда испугалась, но никто не ранен.

Эфир состоялся 2 января около 20:00 по парижскому времени. Фрагмент видео впоследствии переопубликовали многочисленные медиа.