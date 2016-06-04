Астрологический прогноз с 4 по 10 июня

04.06.2016 07:25

ОВЕН

Сосредоточьтесь сперва на служебных делах. Терпение и ответственность помогут достичь успеха. Не будьте чрезмерно требовательными к супругу (супруге). Выходные обещают быть насыщенными.



ТЕЛЕЦ

Возможны разногласия с сослуживцами, соседями, но вскоре доверие к вам возрастёт. Возможны мелкие ссоры с близкими, постарайтесь быстрее сгладить ситуацию.



БЛИЗНЕЦЫ

Вас ждёт множество хлопот, связанных с домом. Лучший способ выпустить пар - затеять ремонт или просто переставить мебель. Неделя благоприятна для романтических встреч.



РАК

Взвешенно подходите к решению накопившихся вопросов. Не провоцируйте близкого человека на выяснение отношений.

ЛЕВ

У вас появится возможность дополнительного заработка. Главное - не сидеть, сложа руки. Позаботьтесь о родителях или детях.

ДЕВА

Понадобится умение подчиняться. Вам придётся усмирить гордыню. Избегайте крайностей в общении с коллегами по работе, не тяните одеяло на себя. Прислушайтесь к советам дорогого вам человека. В выходные вероятна интересная поездка.



ВЕСЫ

Несмотря на загруженность, найдите время для отдыха: переутомление может привести к депрессии. Затем активно принимайтесь за дела. Вам преподнесут приятный сюрприз.



СКОРПИОНЫ

Если вас не устраивает нынешнее место работы, представится возможность поменять его на более перспективное. Интересную идею могут подсказать друзья.

СТРЕЛЕЦ

У вас проснётся желание внести что-то новое в семейную жизнь. Это неплохо, но, главное, не пытайтесь переделать партнёра. Вам захочется приключений, но не стоит с головой кидаться в авантюры.

КОЗЕРОГ

Вам придётся контактировать с большим количеством людей. Сейчас лучшее время для перспективных знакомств. Друзья и соседи могут попросить вас о помощи.



ВОДОЛЕЙ

Пришло время пожинать плоды прошлых ошибок. Не удивляйтесь, если вам напомнят обиды двухлетней давности. Постарайтесь совместно переоценить прошлое.



РЫБЫ

Удача будет сопутствовать вашим начинаниям. Причем важную роль в этих успехах сыграет едва знакомый вам человек. Но не спешите строить доверительные отношения. Всему своё время.