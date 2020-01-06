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Гороскоп на неделю с 6 по 12 января
ОВЕН
Овны апреля, будьте готовы к тому, что не все намеченные на эту неделю планы у вас осуществятся. В праздничные дни не допускайте вторжения в свой дом разногласий и ссор. И только у Овнов марта это чудесное время для контактов с людьми, которые помогут вам по-новому взглянуть на окружающий мир и подтолкнут вас к действию. И со своими домашними вы практически обо всем легко договоритесь.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятные дни — четверг, пятница.
ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятная. Только вы уж и сами будьте поактивнее. Вложите частичку своей души и немного воображения в дела — и результаты не заставят себя долго ждать. Своим близким почаще говорите слова любви и восхищения — и они станут такими, какими вы желаете их видеть! В праздничные дни многие ваши пожелания будут благосклонно приняты, принося удовлетворение всем и каждому.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — воскресенье.
БЛИЗНЕЦЫ
Тем, кто родился в мае, не рекомендуется браться за серьезную работу — скорее всего, вы только впустую потратите силы, от чего и настроение будет нелучшим. К счастью, это не доставит проблем. А вот те люди, которые появятся в этот период в жизни июньских Близнецов, и те обстоятельства, что станут вокруг разворачиваться, значительно повлияют на их дальнейшую судьбу. Причем исключительно в благоприятную сторону.
Благоприятные дни — вторник, среда, воскресенье.
Неблагоприятные дни — нет.
РАК
У июньских Раков благоприятна вся неделя. Возможны позитивные перемены в отношениях и поддержка со стороны. У рожденных в июле эти дни могут оказаться сложными. Преувеличение своих возможностей и завышенные амбиции могут сыграть с вами в эти дни злую шутку. Впрочем, рассеянность и замедленная реакция тоже могут привести к проигрышу и конфликтам. К счастью, у Раков первой декады июля с пятницы все образуется и они легко станут контролировать и ситуацию, и себя. А вот рожденным в конце знака придется быть начеку до выходных включительно.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — суббота.
ЛЕВ
Хорошо, если ваш приоритет в эти дни будет отдан рассудительности и практичности. Только так вы сможете выполнить максимум запланированного, разумно чередуя работу и отдых, не допуская при этом ни перегрузок, ни излишеств. Правда, Львам конца знака все-таки трудно будет избежать конфликтных ситуаций и непонимания с окружением. Но в праздничные дни все Львы с удовольствием окружат своих близких вниманием и любовью.
Благоприятные дни — вторник, суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
ДЕВА
В данный период большинство из вас станет воплощением жизнелюбия и высокой работоспособности, а ваш внутренний магнетизм способен будет покорить кого угодно! На взлете окажется и ваша творческая фантазия. Отношения с близкими могут приблизиться к идеальным. И лишь Девы первой декады сентября в конце недели будут не в настроении проявлять доброжелательность и терпение. Выходные сложные, и ваша задача — сделать все возможное, чтобы не раскачать отношения.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятные дни — нет.
ВЕСЫ
Эта неделя может бросить многих из вас в пучину выяснения отношений с припоминанием взаимных обид и долгов. Все это способно дать новые трещины в отношениях и спровоцировать сбои в самочувствии. Умейте своевременно успокаиваться и сдерживаться, чтобы потом не жалеть о злых словах и подорванном здоровье. И только Весы середины знака в конце недели смогут найти самые легкие пути к сердцам своих близких.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятный день — пятница.
СКОРПИОН
Вы полны сил и жаждете перемен. Видимо, поэтому успешно пойдут дела, а некоторые планы решатся сами собой. Хорошее время и для того, чтобы покончить с проблемами в отношениях, ведь ваши мысли будут упорядочены и четки, речь ясна и убедительна, а возросшее обаяние и умение увлечь собеседника позволят найти общий язык даже с недоброжелателями. Ну а в праздничные дни общение с близкими и любимыми доставит вам поистине райское наслаждение.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятные дни — нет.
СТРЕЛЕЦ
У большинства из вас не будет ни сил, ни желания браться за что-либо важное или сложное, а если и возьметесь, то вам придется что-то переделывать и поправлять. С окружением тоже не обойдется без повторений просьб и указаний по несколько раз. От Стрельцов середины знака для успеха в делах потребуется взять на вооружение смекалку и умение оказывать на людей нужное влияние — это поможет добиваться желаемого.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
КОЗЕРОГ
Козероги, рожденные до 10 января, в новый год вступят в хорошем настроении и с твердым намерением не отступать от намеченных целей. И действительно, в эти дни у вас многое получится. У Козерогов второй декады января неделя может не задаться — все будет идти совершенно не так, как хочется, только к субботе ситуация стабилизируется и в первой половине следующей недели вы сможете компенсировать неудачи.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — вторник.
ВОДОЛЕЙ
До пятницы у январских Водолеев будут и радостные моменты, и разочарования. Но праздничные дни пройдут весело и приятно. Родившиеся в середине знака вряд ли достигнут больших успехов в карьере, но с текущими делами вы справитесь вполне прилично. А вот многочисленные контакты и задушевные разговоры не лишены смысла и радужных перспектив. Водолеи конца знака активно и не без пользы для своего авторитета включатся в дела. В праздничные дни побалуйте покупками и себя, и своих любимых.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — воскресенье.
РЫБЫ
Для вас эта январская неделя будет пронизана приятными эмоциями и теплыми отношениями с окружающими. Ну а сами вы будете полны сил, обаяния и, похоже, очень довольны собой. Что может быть лучше, если удачно складываются дела карьеры, а в отношениях с людьми царит взаимопонимание? Короче, налицо гармония внешнего и внутреннего мира… И ведь не без вашего старания! Итак, будьте активными и пытайтесь в корне изменить что-нибудь в своей жизни — сейчас вы сможете добиться немалых успехов.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятные дни — нет.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп, астрология, неделя
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