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Архив - Луганская область

Плотницкий отказался возвращать оккупированную Луганщину

11.11.2017 11:19
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Плотницкий отказался возвращать оккупированную Луганщину

Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий в очередной раз попрал минские договоренности, заявив, что оккупированная часть Луганщины не намерена возвращаться в состав Украины.

В специальном выпуске программы "Скажите правду" на сепаратистском телеканале "Луганск24" Плотницкий, в частности, заявил: "Я всегда говорил и говорю, что кроме как пути в Россию у нас другого пути нет. И никуда мы больше не пойдем, и никуда мы возвращаться не будем".

При этом он соврал следующее: "В Минских договоренностях идет речь о построении новой Украины и только тогда, когда она будет выстроена, то есть и наш народ захочет, проведет референдум и определится в конечном итоге, куда он хочет идти, вот тогда это и будет. Но тот референдум, который мы уже провели, то, что вы мне делегировали, то я всегда и защищаю".

Между тем, в Минских соглашениях четко прописано, что после прекращение огня, отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также принятия Верховной Радой рядом законов, на территории ОРДЛО должны провести выборы ПО УКРАИНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. И вся временно оккупированной территория вновь стать единой с Украиной.



Теги: Донбасс, Луганская область, оккупация, ЛНР, Плотницкий
 
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