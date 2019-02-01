Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"

01.02.2019 19:16

Террористы "ЛНР" уверены, что 31 января их МТЛБ под Донецком украинские войска разбомбили с помощью американских ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin).

В рядах гибридной армии РФ паника, передает "Диалог.UA".

В четверг, 31 января, ВСУ с помощью противотанкового комплекса "Стугна-П" разгромили под поселком Донецким российский бронетранспортер с установленной не нем зенитной установкой ЗУ-23-2. По предварительным данным, в ходе этого инцидента 1 террорист был ликвидирован, еще 2 получили тяжелейшие ранения.

Информацию подтвердили сами боевики "ЛНР". Атака ВСУ вызвала у них настоящую панику. Те уверены, что удар по бронетранспортеру был нанесен не "Стугной", а ракетным комплексом "Джавелин", который предоставили ВСУ американцы. Террористы также злы на собственное командование, которое проигнорировало инцидент. "Марочко опять не в курсе. Как всегда: "Потерь нет". Сколько будем скрывать техническое превосходство укропов?” - задался вопросом один из боевиков.