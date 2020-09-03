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КПВВ «Станица Луганская» работает несмотря на пожары
03.09.2020 15:00
Несмотря на продолжающиеся пожары в Станице Луганской, КПВВ работает в обычном режиме, сообщает Cxid.info.
На жд-путях у КПВВ стоит пожарный поезд. В самой Станице на улице Москва-Донбасс, где проводили эвакуацию, сгорело несколько домов. Это брошенные дома, разбитые еще в 2014 году во время боевых действий.
Как говорят очевидцы в воздухе на КПВВ сильных запах гари, дым и в некоторых местах летит пепел от пожарищ. Людям старшего возраста достаточно тяжело дышать. Медицинские маски здесь не помогают, нужны как минимум респираторы. Уже несколько человек обратились за помощью к медицинским работникам.
Теги: пожар, Станица Луганская, КПВВ
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