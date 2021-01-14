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В Меловом двое мужчин пытались пересечь границу с поддельными результатами тестов на коронавирус
На пункте пропуска "Меловое" выявили двух мужчин с липовыми справками об отрицательном результате теста на COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.
Так, вчера, 13 января, двое украинцев направлялись в РФ через пункт пропуска "Меловое". На проверку вместе с паспортами мужчины предоставили справки об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19, которые являются основанием для освобождения от самоизоляции.
"При этом лица вели себя взволнованно.
Во время тщательной проверки их документов, пограничники установили, что оба мужчины прибыли в Украину из РФ накануне ночью. После установки приложения "Вдома" они проследовали к месту проведения самоизоляции. Однако через два часа эти мужчины прибыли на пункт пропуска "Меловое" для следования в обратном направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что впоследствии мужчины признались, что тесты они не сдавали, а фальшивые справки приобрели за вознаграждение.
Нарушителей передали сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.
Теги: тест, подделка, КПВВ, ГПСУ, COVID-19
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