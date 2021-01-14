Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Меловом двое мужчин пытались пересечь границу с поддельными результатами тестов на коронавирус

14.01.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Меловом двое мужчин пытались пересечь границу с поддельными результатами тестов на коронавирус

На пункте пропуска "Меловое" выявили двух мужчин с липовыми справками об отрицательном результате теста на COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.
Так, вчера, 13 января, двое украинцев направлялись в РФ через пункт пропуска "Меловое". На проверку вместе с паспортами мужчины предоставили справки об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19, которые являются основанием для освобождения от самоизоляции.
"При этом лица вели себя взволнованно.
Во время тщательной проверки их документов, пограничники установили, что оба мужчины прибыли в Украину из РФ накануне ночью. После установки приложения "Вдома" они проследовали к месту проведения самоизоляции. Однако через два часа эти мужчины прибыли на пункт пропуска "Меловое" для следования в обратном направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что впоследствии мужчины признались, что тесты они не сдавали, а фальшивые справки приобрели за вознаграждение.
Нарушителей передали сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.



Теги: тест, подделка, КПВВ, ГПСУ, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх