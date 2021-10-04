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На Луганщине провели велопробег вдоль линии разграничения (ВИДЕО)
В Луганской области состоялся велопробег вдоль линии разграничения. Участником акции мог стать каждый желающий. Всего собралось более полусотни человек, сообщает телеканал "Дом".
Из Попасной до Золотого участники проехали 25 км, чтобы популяризировать здоровый образ жизни в регионе. А также — ознакомиться с социальными проектами чешской гуманитарной организации "Человек в беде".
Этот велопробег стал завершающим этапом социальных проектов организации "Человек в беде".
"Следующая задача — объединить инициативы, объединить громады, населенные пункты, чтобы люди могли обменяться опытом, громады, которые участвовали в нашем проекте. И объединить организации, которые работают уже на протяжении многих лет в этих локациях", — сообщил представитель ГО "Человек в беде" Виктор Гладченко.
Теги: Донбасс, велосипед, линия разграничения, пробег
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