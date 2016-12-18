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На Донбасс приедет Папа Римский

18.12.2016 17:30
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На Донбасс приедет Папа Римский

Папа Римский Франциск планирует приехать на Донбасс, пишет Четвертая власть.

Понтифик хочет встретится с верующими, но ждет специального приглашения от всех сторон.

Об этом заявил посол Ватикана на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти, который побывал  с визитом в оккупированном Луганске.

«Когда будет уже спокойствие, “время братства”, то папа обязательно найдет возможность, чтобы приехать сюда и проведать людей, но для этого нужно приглашение от всех сторон», – сказал он.

Также нунций подчеркнул, что Папе, на данный момент, приехать мешают обстоятельства.

«Вы знаете, что планы в руках Божьих. Он хотел бы всегда быть присутствующим там, где есть трудности и терпение. Желание, и цель папы объединять тех людей, которые находятся в разногласии, и помогать им находить общий язык», – подытожил Гаджеротти.

Ранее сообщалось, что Папа Франциск собрал для пострадавших в результате военных действий на Донбассе украинцев более десяти миллионов евро.



Теги: Донбасс, Ватикан, Папа римский, посол
 
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