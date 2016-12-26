Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке снова появился гастроном "Москва" (ФОТО)

26.12.2016 11:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке снова появился гастроном "Москва" (ФОТО)

Оккупанты "отжали" очередное помещение — сетевой магазин одежды Terranova наскоро переименован в "Москву". Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

Сама Terranova располагалась в здании, где ранее находился гастроном "Москва". Он закрылся в 2000-е годы.

Оккупанты не стали кардинально переделывать помещение и его оформление. Они просто завесили вывеску "Terranova" баннером с надписью "Москва", сообщает "ДонПресс".


Фото: https://donpress.com

Теги: Донецк, Донбасс, гастроли, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх