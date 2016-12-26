В Донецке снова появился гастроном "Москва" (ФОТО)

26.12.2016 11:35

Оккупанты "отжали" очередное помещение — сетевой магазин одежды Terranova наскоро переименован в "Москву". Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

Сама Terranova располагалась в здании, где ранее находился гастроном "Москва". Он закрылся в 2000-е годы.

Оккупанты не стали кардинально переделывать помещение и его оформление. Они просто завесили вывеску "Terranova" баннером с надписью "Москва", сообщает "ДонПресс".