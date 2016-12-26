В Покровске СБУ разоблачила группу, работавшую на боевиков "ДНР" (ВИДЕО)

Правоохранители установили, что организовали канал с использованием специального телекоммуникационного оборудования трое жителей Покровска. Злоумышленники по технологии IP-телефонии маршрутизировали телефонный трафик через сеть Интернет в обход международных центров коммутации.Во время проведения обысков по месту жительства дельцов сотрудники спецслужбы изъяли GSM-шлюзы, через которые был организован неконтролируемый канал связи, компьютерную технику и более трех тысяч Sim-карт мобильных операторов.По словам задержанных, заказчиками создания несанкционированного канала выступили представители незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР / ЛНР".Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.