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Архив - Донецкая область

В Покровске СБУ разоблачила группу, работавшую на боевиков "ДНР" (ВИДЕО)

26.12.2016 16:01
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В Покровске СБУ разоблачила группу, работавшую на боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
Деятельность несанкционированного международного канала связи, который использовали боевики, пресекли в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организовали канал с использованием специального телекоммуникационного оборудования трое жителей Покровска. Злоумышленники по технологии IP-телефонии маршрутизировали телефонный трафик через сеть Интернет в обход международных центров коммутации. 

Во время проведения обысков по месту жительства дельцов сотрудники спецслужбы изъяли GSM-шлюзы, через которые был организован неконтролируемый канал связи, компьютерную технику и более трех тысяч Sim-карт мобильных операторов. 

По словам задержанных, заказчиками создания несанкционированного канала выступили представители незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР / ЛНР". 

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. 

Продолжаются неотложные следственные действия. 



Фото: https://ssu.gov.ua/

Теги: Донбасс, связь, СБУ, Деян Станкович, канал
 
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