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В зоне АТО творится страшное
Противник применяет артиллерию, минометы и стрелковое оружие.
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано множество нарушений “режима тишина”. По данным штаба АТО, сепаратисты 44 раза открывали огонь.
Так, на мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино из артиллерии калибра 122 мм, Водяное и Широкино – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, Талаковку, Водяное, Марьинку, Павлополь и Широкино – из стрелкового оружия и гранатометов. В районе Широкино также вел огонь снайпер.
На донецком направлении под обстрел из минометов калибра 120 мм и 82 мм попали Новгородское, Луганское и Авдеевка, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Травневое, Луганское, Зайцево, Невельское и Мироновское, из зенитных установок – Пивденне.
На луганском направлении обстреливалась Новоалександровка и Новозвановка из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и вооружения БМП.
Источник Zvistka
Теги: Донбасс, артиллерия, АТО, обстрелы
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