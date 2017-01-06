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Кравчук предложил свой "рецепт" окончания войны на Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что разрабатывать план того, как прекратить войну на Донбассе, нужно совместно в Россией на основании общечеловеческих принципов. Об этом он сказал в интервью "Эху Москвы".
При этом Кравчук отметил, что ни у кого нет такого рецепта, но искать его необходимо.
"Вы знаете, если бы… Вот вы сказали, если бы я пришел и сказал: "Вот, я имею рецепт"... Если бы я такой рецепт имел… Я думаю, что сегодня такого рецепта нет ни у кого. Но искать рецепт надо", - сказал Кравчук.
"И я предлагал (и сейчас предлагаю) Кремлю определить 5 человек, моральных авторитетов, которые никогда не были у власти, в партиях, нигде… Просто моральные авторитеты. В Украине таких 5. Пусть сядут и напишут документ, что нужно сделать, чтобы прекратилась война и наладить отношения. Не надо братские, не надо дружеские, надо просто человеческие, партнерские отношения. Потому что мы знаем, чем заканчиваются братские – старший брат садится на младшего брата. Это уже мы видели, это мы знаем, и не надо этого делать – это нехорошо", - сказал Кравчук.
Если бы такой документ, по мнению Кравчука, был разработан, то его нужно было бы передать президентам обеих стран.
"Я думаю, вот этот документ на стол президенту России, на стол президенту Украины, и пусть думают, как решить этот вопрос... Я не понимаю, неужели не содрогается ни у кого сердце, когда убивают детей? Ну нельзя же серьезно воспринимать Киселева или Соловьева, которые говорят, что в Украине едят детей – это уже дойти до… Это полусумасшедший может только так трактовать ситуацию в Украине. Я молчу, потому что когда начинаю об этом говорить, у меня внутреннее такое состояние, что слов я не нахожу, хочется просто употреблять изящную русскую словесность", - сказал Кравчук.
Напомним, что Украина настаивает на полном прекращении огня на Донбассе. После того как полномасштабный "режим тишины" будет установлен, а граница взята под контроль, Украина будет готова на проведение выборов на Донбассе и проведение процесса реинтеграции ныне оккупированных регионов.
Фото: 112.uа
Теги: Донбасс, война, Леонид Кравчук, конец
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