Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»

08.01.2017 20:52

На Рождество «ДНР» подорвались две командно-штабные машины, в которых находились боевики — это постарались партизаны из Донецкой группы Украинского сопротивления.

Передает Elise Journal со ссылкой на Пресса Украины

«7 января ок 17:40 Красный Петух догнал российских оккупантов в Донецке по адресу: ул. Розы Люксембург, 6 — две командно-штабные машины Р-142Н бойцами сопротивления отправлены в утиль», — говорится в сообщении партизан.

Они пошутили над тем, что оборонным «ведомствам ДНР» еще долго придется разбираться в том, как взрывные устройства попали в машины и кто ими мог воспользоваться. Говорят, что представитель боевиков Эдуард Басурин, который ежедневно дает отчет о ситуации на фронте, скорее всего, промолчит о случившемся.

«Пока пьяные МВДшники вытирают сопли над новой партией металлолома, наши бойцы преспокойно уже готовились к празднованию Рождества. У нас без потерь», — утверждают партизаны.

Ранее украинская разведка подтвердила, что неустановленные личности спровоцировали два взрыва в Донецке.

Источник Zvistka