Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»

08.01.2017 20:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»

На Рождество «ДНР» подорвались две командно-штабные машины, в которых находились боевики — это постарались партизаны из Донецкой группы Украинского сопротивления.
Передает Elise Journal со ссылкой на Пресса Украины
«7 января ок 17:40 Красный Петух догнал российских оккупантов в Донецке по адресу: ул. Розы Люксембург, 6 — две командно-штабные машины Р-142Н бойцами сопротивления отправлены в утиль», — говорится в сообщении партизан.
Они пошутили над тем, что оборонным «ведомствам ДНР» еще долго придется разбираться в том, как взрывные устройства попали в машины и кто ими мог воспользоваться. Говорят, что представитель боевиков Эдуард Басурин, который ежедневно дает отчет о ситуации на фронте, скорее всего, промолчит о случившемся.
«Пока пьяные МВДшники вытирают сопли над новой партией металлолома, наши бойцы преспокойно уже готовились к празднованию Рождества. У нас без потерь», — утверждают партизаны.
Ранее украинская разведка подтвердила, что неустановленные личности спровоцировали два взрыва в Донецке.
Источник Zvistka



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, партизаны
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх