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Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
На Рождество «ДНР» подорвались две командно-штабные машины, в которых находились боевики — это постарались партизаны из Донецкой группы Украинского сопротивления.
Передает Elise Journal со ссылкой на Пресса Украины
«7 января ок 17:40 Красный Петух догнал российских оккупантов в Донецке по адресу: ул. Розы Люксембург, 6 — две командно-штабные машины Р-142Н бойцами сопротивления отправлены в утиль», — говорится в сообщении партизан.
Они пошутили над тем, что оборонным «ведомствам ДНР» еще долго придется разбираться в том, как взрывные устройства попали в машины и кто ими мог воспользоваться. Говорят, что представитель боевиков Эдуард Басурин, который ежедневно дает отчет о ситуации на фронте, скорее всего, промолчит о случившемся.
«Пока пьяные МВДшники вытирают сопли над новой партией металлолома, наши бойцы преспокойно уже готовились к празднованию Рождества. У нас без потерь», — утверждают партизаны.
Ранее украинская разведка подтвердила, что неустановленные личности спровоцировали два взрыва в Донецке.
Источник Zvistka
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, партизаны
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