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Часть секретного архива СБУ Донецкой области "гуляет в каких-то непонятных кругах" - Ходаковский
13.01.2017 17:06
Эск-глава "совбеза "ДНР2 Александр Ходаковский сообщил, что боевики украли секретный архив управления СБУ Донецкой области. Об этом он заявил во время очередной онлайн пресс-конференции, передает Depo.Донбасс.
"Информация о том, что архив находится в ненадлежащем состоянии подтверждается. Он бессистемно свален кучами, а часть этого архива потеряна. Я был в этом архиве, работал с документацией и архивным фондом. Я представляю себе, какую утраты мы изначально понесли", - сказал Ходаковский, отметив, что сейчас остатками архива занимается "МГБ ДНР".
Он отметил, что половина секретного архива "гуляет в каких-то непонятных кругах".
Напомним, Ходаковский до 2014 года был начальником отдела Центра специальных операций "А" при Управлении СБУ в Донецкой области
Фото: news.bigmir.net/
Теги: Донбасс, Донецкая область, архив, потеря, Ходаковский
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