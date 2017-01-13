Часть секретного архива СБУ Донецкой области "гуляет в каких-то непонятных кругах" - Ходаковский

"Информация о том, что архив находится в ненадлежащем состоянии подтверждается. Он бессистемно свален кучами, а часть этого архива потеряна. Я был в этом архиве, работал с документацией и архивным фондом. Я представляю себе, какую утраты мы изначально понесли", - сказал Ходаковский, отметив, что сейчас остатками архива занимается "МГБ ДНР".

Он отметил, что половина секретного архива "гуляет в каких-то непонятных кругах".

Напомним, Ходаковский до 2014 года был начальником отдела Центра специальных операций "А" при Управлении СБУ в Донецкой области