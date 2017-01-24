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ДНРовцы требуют на блокпосту в Горловку персональные данные всех въезжающих в город
24.01.2017 13:41
В Горловке на республиканском блокпосту новшества: необходимо заполнить талон с данными пассажира, сообщает gorlovka.ua.
В талоне указывается год рождения человека, заезжающего в город и информацию о прописке. Об этом сообщают горловчане, которые уже опробовали инновации республики на себе.
Кроме этого, по сообщениям пассажиров, переписывают номера телефонов и якобы вносят в свою базу данных.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Горловка, база данных, персональные данные, блокпост, боевики
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