В ОНН поддержали план правительства Украины по оккупированному Донбассу

24.01.2017 17:23

Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) поддерживает утвержденный Кабмином план мероприятий относительно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в пресс-релизе организации, сообщает "Остров".

Отмечается, что указанный план соответствует положениям Резолюции Совета Безопасности ООН № 2202 от 17 февраля 2015 года, направленной на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.



"Агентство, в частности, положительно оценивает тот факт, что План начинается задачей по урегулированию процедур пересечения линии разграничения. Во время своего первого официального визита в Украину, в ноябре 2016 года, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди обратился ко всем сторонам конфликта с призывом способствовать свободе передвижения на пропускных пунктах на востоке Украины. План содержит еще несколько положительных элементов. Он определяет намерения правительства предоставлять некоторые административные услуги в центрах рядом с линией разграничения, где граждане могут получить паспорт и зарегистрировать акты гражданского состояния, такие как брак, рождение или смерть. Такие центры упростят доступ всех граждан на востоке Украины в важных процедур документирования и уменьшат риски гражданства", - говорится в сообщении.



Также для выполнения задекларированной цели гарантировать всем гражданам осуществление их конституционных прав, План предусматривает несколько мер по улучшению социальной защиты и доступа к социальным услугам и бесплатной юридической помощи на территориях рядом с линией разграничения. План обращает особое внимание на ситуацию детей, проживающих на неподконтрольных правительству территориях, в частности, призывая упростить процедуру воссоединения ребенка с семьей. Он также предусматривает, что все граждане, проживающие на территориях, не подконтрольных правительству, должны иметь неограниченный доступ в учебные заведения на подконтрольных правительству территориях.



"Учитывая указанные выше меры, План закладывает хорошую основу для социальной сплоченности и для защиты прав всех граждан без дискриминации", - отмечают в организации.



Отмечается, что агентство ООН по делам беженцев готово поддержать украинское правительство в выполнении данного плана. В частности, оказать помощь властям в улучшении условий на КПВВ и приближении государственных услуг к линии разграничения.