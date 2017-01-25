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Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" не хотят воевать и массово обращаются к медикам за справками о состоянии здоровья

25.01.2017 14:29
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Боевики "ДНР" не хотят воевать и массово обращаются к медикам за справками о состоянии здоровья

На оккупированной территории Донбасса российское командование пытается бороться с дезертирами, которые делают у медиков "липовые" больничные.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Сообщается, что из-за нежелания принимать участие в боевых действиях личный состав "9 отдельного штурмового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС России" имитирует плохое самочувствие и массово обращается в медицинскую службу с жалобами на состояние здоровья.

"Из-за высокого уровня "заболеваемости" боеспособность отдельных подразделений полка находится на низком уровне. Командование оккупантов выразило недоверие к работникам медицинской службы и подозрение в коррупции", - говорится в сообщении.

Напомним, российское командование на Донбассе запретило наемникам увольняться после окончания контракта, что вызвало волну протестов среди террористов. В частности, в одном из расположений это стало поводом для драки пьяных боевики с российскими военными.


Фото: vlasti.net/

Теги: Донбасс, болезнь, армия, ДНР, боевики, медики, справка
 
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