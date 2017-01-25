Боевики "ДНР" не хотят воевать и массово обращаются к медикам за справками о состоянии здоровья

Сообщается, что из-за нежелания принимать участие в боевых действиях личный состав "9 отдельного штурмового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС России" имитирует плохое самочувствие и массово обращается в медицинскую службу с жалобами на состояние здоровья.

"Из-за высокого уровня "заболеваемости" боеспособность отдельных подразделений полка находится на низком уровне. Командование оккупантов выразило недоверие к работникам медицинской службы и подозрение в коррупции", - говорится в сообщении.

Напомним, российское командование на Донбассе запретило наемникам увольняться после окончания контракта, что вызвало волну протестов среди террористов. В частности, в одном из расположений это стало поводом для драки пьяных боевики с российскими военными.