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Из-за обстрелов горел вагон в депо на станции "Донецк-Северный"

31.01.2017 19:00
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Из-за обстрелов горел вагон в депо на станции "Донецк-Северный"

Пассажирский вагон горел на территории депо станции "Донецк-Северный" в оккупированном Ясиноватском районе,  сообщает пресс-служба так называемого "МЧС" "ДНР", передает "Остров".

Пожар в одном из трех пассажирских вагонов, которые находятся в депо на отстое с 2014 года, возник вследствие попадания взрывоопасного предмета в ходе обстрела. 

Пожар ликвидирован. Огнем уничтожена внутренняя обшивка, кузов вагона деформирован по всей площади. Погибших и пострадавших нет. 


Фото: reporter.dn.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, пожар, депозит, станция
 
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