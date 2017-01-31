Из-за обстрелов горел вагон в депо на станции "Донецк-Северный"

31.01.2017 19:00

Пассажирский вагон горел на территории депо станции "Донецк-Северный" в оккупированном Ясиноватском районе, сообщает пресс-служба так называемого "МЧС" "ДНР", передает "Остров".



Пожар в одном из трех пассажирских вагонов, которые находятся в депо на отстое с 2014 года, возник вследствие попадания взрывоопасного предмета в ходе обстрела.



Пожар ликвидирован. Огнем уничтожена внутренняя обшивка, кузов вагона деформирован по всей площади. Погибших и пострадавших нет.