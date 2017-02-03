Врятувати Донбас зможе тільки малий та середній бізнес - Жебрівський

03.02.2017 12:43

Врятувати Донбас зможе тільки малий та середній бізнес, адже часи великих містоутворюючих підприємств минули. Таке переконання в інтерв’ю "Тижню" висловив очільник Донецької області Павло Жебрівський.

«Багато таких (містоутворюючих – ред.) підприємств уже зруйновані, і відбудувати їх неможливо. Порівняйте ситуацію. Частка ВВП, яка припадає на малий та середній бізнес у Донецькій області, — лише 7%. Це дуже мало. Наприклад, у Польщі відповідний показник становить більше ніж 60%. Тому тут величезна патерналістська структура. Все зав’язано на заводи та їхню ієрархію. Сфера послуг, навпаки, взагалі не розвинена. У Краматорську, приміром, немає жодної хімчистки! На все 200-тисячне місто. Вони приймають одяг на чистку, але везуть його в інші міста. Це просто один із прикладів, як живе сьогодні обласний центр», — розповів він.

За словами Жебрівського, це визначає політичне обличчя Донеччини… Доки людина тут залежить від олігарха, неможливо очікувати від неї жодної ініціативи. Тільки коли тут постануть малий бізнес та середній клас, можна буде казати про розвиненість громадянського суспільства, про справжню зміну ментальності, про появу справжніх політичних партій, а не таких, куди насильно записує начальник.