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Сегодня в Донецке будет ограничено движение транспорта

10.02.2017 08:29
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Сегодня в Донецке будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением траурной церемонии, 10 февраля с 07.00 до 14.00 часов будет ограничено движение легкового автотранспорта, с 09.00 до 14.00 всех видов транспортных средств.

Сообщает «администрация города Донецка».

В частности:

- по ул. Артема - от пр.Богдана Хмельницкого до пр. Садового

- по ул. Постышева - от пр.Гурова до пр. Комсомольского

Движение трамвайного маршрута №1 будет осуществляться в прежнем режиме.



Теги: Донецк, Донбасс, движение, транспорт
 
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