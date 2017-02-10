Сегодня в Донецке будет ограничено движение транспорта

- по ул. Артема - от пр.Богдана Хмельницкого до пр. Садового
- по ул. Постышева - от пр.Гурова до пр. Комсомольского
Движение трамвайного маршрута №1 будет осуществляться в прежнем режиме.
В связи с проведением траурной церемонии, 10 февраля с 07.00 до 14.00 часов будет ограничено движение легкового автотранспорта, с 09.00 до 14.00 всех видов транспортных средств.
Сообщает «администрация города Донецка».
В частности:
- по ул. Артема - от пр.Богдана Хмельницкого до пр. Садового
- по ул. Постышева - от пр.Гурова до пр. Комсомольского
Движение трамвайного маршрута №1 будет осуществляться в прежнем режиме.