Сегодня в Донецке будет ограничено движение транспорта

10.02.2017 08:29

В связи с проведением траурной церемонии, 10 февраля с 07.00 до 14.00 часов будет ограничено движение легкового автотранспорта, с 09.00 до 14.00 всех видов транспортных средств.

Сообщает «администрация города Донецка».

В частности: