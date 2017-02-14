Еврокомиссар по гуманитарным вопросам на следующей неделе посетит Донбасс

14.02.2017 21:39

Комиссар Европейского Союза по вопросам гуманитарной помощи и реагирования на кризисы Христос Стилианидес следующей неделе посетит линию разграничения на востоке Украины, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на представителя председательства Мальты в Совете ЕС Иана Борга.

"На следующей неделе еврокомиссар Стилианидес посетит линию разграничения и сообщит местному населению о сильной поддержке Европы", - сказал И.Борг на слушаниях в Европарламенте.

"Мы должны оказывать давление на всех игроков с целью соблюдения перемирия и предоставления доступа для гуманитарных организаций в районы, которые не подлежат контролю правительства, а также обеспечения свободного движения людей и товаров через линию фронта", - отметил И.Борг.

Как сообщалось, Европарламент во вторник проводит дебаты относительно ухудшения ситуации на востоке Украины.