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Боевики "ЛНР" самовольно оставляют боевые позиции - разведка

18.02.2017 14:46
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Боевики "ЛНР" самовольно оставляют боевые позиции - разведка

Представители украинской разведки продолжают отмечать рост случаев дезертирства в рядах боевиков «ЛНР».

В ГУР МОУ отметили: «В соединениях и частях 2 АК (Луганск) ВС РФ продолжаются случаи дезертирства. «17 февраля двое военнослужащих (граждане РФ, члены российских казачьих общественных организаций) 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК самовольно оставили место несения службы».


Фото: https://www.obozrevatel.com/

Теги: Донбасс, дезертир, ЛНР, боевики
 
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