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Рубана допитають в СБУ через візит в «ДНР»
За інформацією речниці СБУ Олени Гітлянської, працівники цього відомства проводять допит очільника Володимира Рубана, котрий очолює Центр звільнення полонених «Офіцерський корпус», інформує replyua.net. Зазначається, що підставою для допиту стало те, що Рубан вдався до порушення передбаченої процедури перетину розмежувальної лінії у районах Донбасу, де проводиться АТО.
Також Гітлянська наголосила, що у даний час співробітники СБУ займаються вивченням вірогідності скасування Володимиру Рубану дозволу для перетину лінії зіткнення. Як відомо, цими днями Рубан супроводжував нардепа Надію Савченко під час її візиту до окупованих територій Донецької області.
Разом з цим, у Службі безпеки зауважили, що, у відповідності зі встановленим тимчасовим порядком здійснення контролю за процесом переміщення громадян та транспортних засобів у районі лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, для можливості в’їзду на тимчасово окуповані території Донбасу та виїзду звідси як громадян України, так і іноземців (осіб, котрі не мають громадянства), потрібно обов’язково пред’явити документи про посвідчення особи, а також спеціальний дозвіл.
Теги: Донбасс, визит, СБУ, ДНР
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