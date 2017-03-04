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Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого
04.03.2017 09:11
Любопытные детали "дружественных отношений" главарей "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игорь Плотницкого рассказал один из опальных руководителей боевиков Александр Ходаковский.
Во время пресс-конференции Ходаковского попросили рассказать в чем причина плохих отношений Захарченко и Плотницкого.
"Опять извините за слэнг личняк. Опять государственные интересы отводятся на второе место по сравнению с личными интересами. Кто кому где-то дал в морду. Захарченко рассказывает, что во время визита в Абхазию побил Плотницкого. Естественно тот затаил обиду", - заявил Ходаковский.
Фото: www.mk.ru/
Теги: Донбасс, драка, Абхазия, Захарченко, Плотницкий
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