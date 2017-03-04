Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого

04.03.2017 09:11

Любопытные детали "дружественных отношений" главарей "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игорь Плотницкого рассказал один из опальных руководителей боевиков Александр Ходаковский.

Во время пресс-конференции Ходаковского попросили рассказать в чем причина плохих отношений Захарченко и Плотницкого.

"Опять извините за слэнг личняк. Опять государственные интересы отводятся на второе место по сравнению с личными интересами. Кто кому где-то дал в морду. Захарченко рассказывает, что во время визита в Абхазию побил Плотницкого. Естественно тот затаил обиду", - заявил Ходаковский.