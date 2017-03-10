Главная / Новости / Донецкая область / Паспорт "ДНР" Джигурде «деморализует хуже Минска» - сторонники сепаратистов в соцсетях "кипят" от возмущения
Последние новости раздела
- Шахты Ахметова на оккупированном Донбассе полностью прекратили добычу угля07:54
- Интернета нет, телефоны молчат - "национализация" "Укртелекома" по-ДНРовски07:39
- Паспорт "ДНР" Джигурде «деморализует хуже Минска» - сторонники сепаратистов в соцсетях "кипят" от возмущения07:27
- Кремль резко сокращает "гуманитарку" для "ЛДНР" - "власти республик" озадачены07:15
- Боевики вели обстрелы на всех направлениях донбасского фронта - пострадали 6 украинских военных07:09
- Морги уже забиты: путинские «шахтеры» приготовили скорбный «гумконвой»21:25
- Финансист: признание "Сбербанком" "паспортов" "л-днр" - это тюрьма и санкции20:45
- Глава МИД России в ярости: Лавров требует немедленно прекратить блокаду ОРДЛО20:28
- Скандальный актер из РФ получил «паспорт» «ДНР»19:49
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть16:55
Паспорт "ДНР" Джигурде «деморализует хуже Минска» - сторонники сепаратистов в соцсетях "кипят" от возмущения
10.03.2017 07:27
Поклонники "ДНР" возмущены фактом выдачи "паспорта" "гражданина" "республике" российскому артисту Никиту Джигурде. Об этом они пишут в социальных сетях.
По их словам, сам этот факт их "деморализует хуже Минска".
Один из поклонников боевиков Михаил Шумаков считает, что Джигурду можно назначить в какое-нибудь министерство, потому что последний, по его мнению, — "дегенерат". "Значит вполне потянет должность или в министерстве культуры или в министерстве информации. Хуже не будет", — написал он.
По словам Шумакова, он считал Джигурду "простым дегенератом", а тот, оказывается, поэт. Другая поклонница боевиков Анна Красовская назвала это событие "ножиком в спину".
(Орфография и стилистика автора полностью сохранены)
.
Фото: zaxid.net
Теги: Донбасс, Никита Джигурда, паспорт, ДНР, соцсети
Читайте также:
- Более 40 тыс. человек получили «гражданство» «ДНР»
- Фейковые паспорта «ДНР» получили 150 иностранцев, в основном — российские наемники
- Сбербанк России по-своему реагирует на признание Путиным паспортов "ДНР", называя их "непонятной бумагой"
- СБУ обвинила российского актера-украинофоба Охлобыстина в терроризме
- Повод для гордости. В «ДНР» похвастались, что 27 тысяч «граждан» получили паспорта «республики
- Паспортизация в "ДНР": система не налажена и Захарченко советует подождать тем, у кого нет острой необходимости
- Шахты Ахметова на оккупированном Донбассе полностью прекратили добычу угля07:54
- Интернета нет, телефоны молчат - "национализация" "Укртелекома" по-ДНРовски07:39
- Паспорт "ДНР" Джигурде «деморализует хуже Минска» - сторонники сепаратистов в соцсетях "кипят" от возмущения07:27
- Кремль резко сокращает "гуманитарку" для "ЛДНР" - "власти республик" озадачены07:15
- Боевики вели обстрелы на всех направлениях донбасского фронта - пострадали 6 украинских военных07:09
- Морги уже забиты: путинские «шахтеры» приготовили скорбный «гумконвой»21:25
- Финансист: признание "Сбербанком" "паспортов" "л-днр" - это тюрьма и санкции20:45
- Глава МИД России в ярости: Лавров требует немедленно прекратить блокаду ОРДЛО20:28
- Скандальный актер из РФ получил «паспорт» «ДНР»19:49
- Суд освободил еще одного бывшего боевика "лнр", который "служил" за еду и сигареты. ВИДЕО17:52
- Интернета нет, телефоны молчат - "национализация" "Укртелекома" по-ДНРовски07:39
- Паспорт "ДНР" Джигурде «деморализует хуже Минска» - сторонники сепаратистов в соцсетях "кипят" от возмущения07:27
- Кремль резко сокращает "гуманитарку" для "ЛДНР" - "власти республик" озадачены07:15
- Боевики вели обстрелы на всех направлениях донбасского фронта - пострадали 6 украинских военных07:09
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Стало известно, как вернуть активы команды Януковича22:15
- В ЕС намерены завершить процедуру предоставления безвиза Украине в кратчайшие сроки – МИД22:00
- У итальянских коммунистов украли Ленина21:50
- У четвер Насіров так і не прибув до суду21:40
- Морги уже забиты: путинские «шахтеры» приготовили скорбный «гумконвой»21:25
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Синдром Лазаря. Как живут украинские коррупционеры после «воскрешения из мертвых»20:00
- Почему есть митинги против блокады ОРДЛО, но нет митингов против грабежа янтаря на Волыни?18:40
- Донецкие «заробитчане» в России16:42
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен10:40
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным
- Жительницы "ДНР" не оценили "сердечного" поздравления главаря "республики" Захарченко
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- В Донецке на "национализированной" шахте им. Засядько бастуют горняки. Вопросов много и к Украине
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса
- Тримайтеся міцніше: Данилюк розкрив деталі нової угоди з МВФ
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Блокада Донбасса: кому нужен донецкий уголь и куда его отправляют боевики
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами