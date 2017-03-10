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Паспорт "ДНР" Джигурде «деморализует хуже Минска» - сторонники сепаратистов в соцсетях "кипят" от возмущения

10.03.2017 07:27
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Паспорт "ДНР" Джигурде «деморализует хуже Минска» - сторонники сепаратистов в соцсетях "кипят" от возмущения

Поклонники "ДНР" возмущены фактом выдачи "паспорта" "гражданина" "республике" российскому артисту Никиту Джигурде. Об этом они пишут в социальных сетях.

По их словам, сам этот факт их "деморализует хуже Минска".

Один из поклонников боевиков Михаил Шумаков считает, что Джигурду можно назначить в какое-нибудь министерство, потому что последний, по его мнению, — "дегенерат". "Значит вполне потянет должность или в министерстве культуры или в министерстве информации. Хуже не будет", — написал он.

По словам Шумакова, он считал Джигурду "простым дегенератом", а тот, оказывается, поэт. Другая поклонница боевиков Анна Красовская назвала это событие "ножиком в спину".

(Орфография и стилистика автора полностью сохранены)

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Фото: zaxid.net

Теги: Донбасс, Никита Джигурда, паспорт, ДНР, соцсети
 
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