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Архив - Донецкая область

В районе Авдеевки пожар, ветер гонит огонь к жилым домам

10.03.2017 17:22
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В районе Авдеевки пожар, ветер гонит огонь к жилым домам

Из-за обстрелов в южной части Авдеевки загорелась сухая посадка и сейчас сильные порывы ветра быстро гонят огонь на город. Об этом в соцсети пишет пресс-офицер 72 ОМБр Елена Мокренчук.

Мокренчук отмечает: "Вот-вот загорится ближайшая посадка — и тогда огонь пойдет на Храм Марии Магдалины, заводской клуб, и дальше на жилые дома. Огонь уже на ближайшей к городу посадке. Гасить, похоже, никто не собирается. Время от времени от жара рвутся оставшиеся в поле снаряды. Слава Богу, хоть ветер слегка изменился, теперь дует на запад и немного сносит огонь в сторону. В храме, к которому приближается огонь, начали звонить в колокола".


Фото: https://twitter.com

Теги: Донбасс, Авдеевка, город, пожар, огонь, посадка
 
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