Вячеслав Аброськин опубликовал шокирующие фото последствий обстрелов Авдеевки (ФОТО)

11.03.2017 19:19

Появились фото последствий сегодняшнего обстрела боевиками Авдеевки. Их в Facebook опубликовал руководитель областной полиции и новоназначенный замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Боевики "ДНР" обстреливают Авдеевку. Попадания в жилые дома на ул. Менделеева, 3 и 5, а также на ул.Чкалова, 28. К счастью, пострадавших нет. Город вновь без электричества", - написал он.





