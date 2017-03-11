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Вячеслав Аброськин опубликовал шокирующие фото последствий обстрелов Авдеевки (ФОТО)
11.03.2017 19:19
Появились фото последствий сегодняшнего обстрела боевиками Авдеевки. Их в Facebook опубликовал руководитель областной полиции и новоназначенный замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Боевики "ДНР" обстреливают Авдеевку. Попадания в жилые дома на ул. Менделеева, 3 и 5, а также на ул.Чкалова, 28. К счастью, пострадавших нет. Город вновь без электричества", - написал он.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, война, Авдеевка, боевики, Вячеслав Аброськин, обстрелы
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