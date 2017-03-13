Рішення Захарченка про «держкордон» є ультиматумом Україні – Тимчук

13.03.2017 16:40

Рішення ватажка терористів «ДНР» Олександра Захарченка вважати лінію розмежування «державним кордоном» «республіки» є своєрідним ультиматумом Україні. Таку точку зору в інтерв'ю «Обозревателю» висловив нардеп Дмитро Тимчук, передає replyua.net.

Коментуючи рішення ватажка «ДНР», він зауважив: «Тут треба робити поправку на Захарченка. Це людина з дуже низьким IQ, який кидається словами, не розуміючи їхнього змісту. Це людина, адекватність якої викликає великі сумніви. Тому я б розцінював це виключно як звернення, спрямоване на внутрішню і зовнішню аудиторію».



На думку нардепа, слова лідера «ДНР», адресовані «зовнішній» аудиторії, варто сприймати як своєрідний «ультиматум Україні»: якщо ви не будете приймати наші умови, ми будемо цементувати в статусі квазідержави, яку вже майже визнала Росія, а якщо так триватиме і далі , шансів на реінтеграцію і деокупацію цієї території буде все менше.



Разом з тим «внутрішнє» звернення Захарченка Тимчук інтерпретує таким чином: «Це продовження путінського визнання паспортів «ДНР» та «ЛНР». З точки зору навіть не права, а здорового глузду зрозуміло, що якщо хтось визнає документ, виданий кимось, то він визнає і того, хто видає цей документ. За задумом Захарченка, це повинно надихнути населення «ДНР» - адже вони вже майже окрема «державу», у якої є «державний кордон».