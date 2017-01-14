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Отказаться от угля, запретить переход линии разграничения - Жебривский высказался по поводу полной блокады "ЛДНР"
Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский считает, что блокада "ЛДНР" невозможна, пока открыта граница с Россией. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".
Чиновник отметил: "Хочу сказать, что как таковой четкой и жесткой блокады невозможно провести в так называемых „ДНР“ и „ЛНР“. Блокада — это когда в кольце. На сегодняшний день граница с Россией открыта. Это будет фактически блокада со стороны Украины".
Также, он подчеркнул: "Первый вопрос: готовы ли мы на сегодняшний день отказаться от того угля? Пока на сегодняшний день я не услышал по поводу того, из Южной Африки, или из других государств мы можем обеспечить или нет. Прошлым летом 2016 года Украина использовала на 20% больше угля, чем зимой 2015−2016. И в этой части нужно определиться, готовы ли мы перетерпеть".
Кроме того, Жебривский сообщил, что в случае блокады необходимо будет запретить переход линии разграничения: "Но это должно быть жестко, тогда запретить переход линии разграничений. Не должно быть так называемых КПВВ, не должно быть очередей по 5−10 тыс. человек. Если делать, то делать. Готовы к этому? Думаю, что не готовы на сегодняшний день".
Фото: 112.ua/
Теги: Россия, Донбасс, граница, блокада, ДНР, ЛНР, Жебривский, линия разграничения
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