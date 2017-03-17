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"Донбасс Арена" доживает последние дни, увольняют всех сотрудников, даже тех, кто занимается гуманитаркой

17.03.2017 07:17
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"Донбасс Арена" доживает последние дни, увольняют всех сотрудников, даже тех, кто занимается гуманитаркой

Сотрудники Донбасс Арены говорят, что их увольняют, о чем официально сообщат в ближайшее время. Увольняют всех оставшихся, до последнего человека. Судя по всему, роскошный стадион очень скоро придет в упадок, пишет блогер pauluskp.

"Остается, конечно, вариант, что Ахметов наймет людей обратно, но уже через оккупационные структуры, но очень похоже, что всё серьезно, газон стадиона действительно погибнет, а из системы подогрева под ним откачают спирт для нужд оплаченцев.

Я всегда плохо относился к Донбасс Арене, потому что ради ее строительства Ахметов уничтожил парк. Но для тех, кто помнит былое футбольное величие Донецка (а помнят его все), постепенное разрушение стадиона станет символом российской оккупации и ее логичным достижением.

Даже самым отмороженным ватникам будет трудно рассказывать о процветании на фоне таких декораций в центре города. Футбол ведь для них всегда был чем-то вроде религии.

Ну а если на приходящем в упадок стадионе начнут проводить матчи команд "Сомали" и "Спарта" - мы получим предельно завершенную картинку.

Полный апофигей.

Если честно, не верил. Все годы войны его поддерживали в нормальном состоянии. А теперь останется яркая иллюстрация российской оккупации - задрыпанное, ржавое и грязное сооружение. Как говорится, пусть мир видит.

И ведь не исключено, что порежут на металлолом - как аэропорт, автосалоны, железнодорожное полотно, вагоны, шахты, заводы. Цветмета на Донбасс Арене дохрена и больше.

Полностью распускают и штат сотрудников, которые раздавали ахметовскую гуманитарку. Так что гуманитарка тоже всё."


Фото: pauluskp.com

Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Донбасс Арена, грабеж
 
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