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У Покровську маленький хлопчик отруївся засобом проти комах
09.07.2017 21:01
До Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря дитячої лікарні м. Краматорська про те, що до них із гострим побутовим отруєнням потрапив півторарічний хлопчик.
Попередньо правоохоронці з’ясували, що молода родина з малюком проживають спільно з батьками у квартирі багатоповерхового будинку. Бабуся маленького хлопчика вирішила потравити комах і насипала отрути на кухні за пральною машинкою на підлогу. Але забула попередити про це своїх родичів.
Дитина, граючись на кухні, побачила щось нове за машинкою і скуштувала його на смак. Це побачила мати хлопчика, яка відразу викликала швидку допомогу. Дитину було госпіталізовано до реанімації інтенсивної терапії КМУ ДТМО м. Краматорська.
Источник: magnolia-tv.com
Теги: Донбасс, отравление, мальчик, мама
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