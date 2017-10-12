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«Где Баден-Баден, а где ДНР»: Захарченко пожаловался на московских чиновников
Главарь "ДНР" Александр Захарченко пожаловался, что российские политики не поддерживают террористов на Донбассе и предпочитают отдыхать за границей.
Соответствующее заявление он сделал во время интервью одному из изданий террористов ("Украина.ру"), передает Обозреватель.
"Как вы думаете, сколько у московских чиновников домиков в Баден-Бадене? И вот зачем им такой сумасшедший Захарченко или Плотницкий, по вине которых они не могут посещать эти свои домики в Баден-Бадене? А сколько детей чиновников Российской Федерации учится за границей? Вот вы сами себе на этот вопрос если ответите, то поймете, почему такой негатив, я даже скажу и больше – может быть и прямая ненависть", – утверждает Захарченко.
При этом он заявил, что главным союзником "ДНР" является глава России Владимир Путин: "Но у нас же народная республика. И наши главные союзники – российский президент и российский народ".
В сети уже высмеяли подобные заявления. "Где Баден-Баден, а где "ДНР", - возмущаются пользователи.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, Захарченко
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