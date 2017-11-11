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Жебрівський вручив орден матері закатованого бойовиками "ДНР" 16-річного хлопця
Сьогодні у перерві футбольного матчу між командами "Авангард" (Краматорськ) та "Ворскла" (Полтава) губернатор Донеччини Павло Жебрівський вручив орден "За мужність" ІІІ ступеня Сталіні Чубенко.
"Цим орденом Президент України Петро Порошенко нагородив її сина, 16-річного Степана Чубенка, закатованого рашистами у липні 2014-го поблизу Донецька, - повідомив губернатор на своїй сторінці у Фейсбуці. - Сьогодні Степану виповнилося б 20 років. Він показав хто він є, якого роду-племені. Він показав свою відданість та вірність Україні, Донеччині, показав, що має силу духу, переконання та безмежну любов".
Жебрівський підреслив, що "ми зробимо усе, щоб ім’я Степана не було забуте у Краматорську: стадіон "Авангард" буде названо на його честь – стадіон "Авангард" імені Степана Чубенка".
"У школі, де він вчився, будуємо майданчик зі штучним покриттям і там проходитиме турнір його імені. Впевнений: Степан завжди буде прикладом для своїх друзів та майбутніх поколінь", - написав голова ОДА.
Нагадаємо, що Дзержинським судом заочно засуджено до довічного позбавлення волі трьох бойовиків терористичної організації "ДНР", які у 2014 році за активну проукраїнську позицію вбили 16-річного краматорського юнака Тараса Чубенко.
Теги: Донбасс, смерть, губернатор, орден, патриот
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