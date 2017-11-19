- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- Дома мирных жителей в Водяном жестоко обстреляны12:22
- 20 тысяч миротворцев могут заблокировать работу «властей ДНР», – Пушилин11:53
- Ситуация на блокпостах сегодня, 19 ноября11:33
- Мэр украинского города на Донбассе с гражданством России называл флаг Украины "рваной тряпкой": скандал набирает обороты11:18
- Сутки в АТО: 30 обстрелов, четверо украинских военных ранены09:26
- Стрелять в миротворцев: у истерики террористов на Донбассе нашли две причины08:49
- Мэр украинского города в Донецкой области оказался гражданином России. Отнимет ли у него президент украинский паспорт? – Казанский08:16
- Увидеть ценник и сразу умереть: блогер из Донецка жестко потроллил "экономический прорыв" "республики", никак не "встающей с колен"07:29
- В зоне АТО боевики 10 раз нарушали перемирие21:16
Дома мирных жителей в Водяном жестоко обстреляны
Боевики «ДНР» обстреляли жилые кварталы села Водяное Новоазовского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по координации и контролю (СЦКК).
Утверждается, что была проведена фотофиксация случаев нарушения режима прекращения огня с применением артиллерийских систем крупного калибра НВФ ОРДО по домам мирных жителей.
"По направлению Саханка-Водяное два боеприпаса артиллерийских систем калибра 152 мм попали в жилой сектор в районе ул.Северная, 11 и Дачная, 13 отмеченного населенного пункта. В результате разрывов в жилом доме осколками повреждены стены, окна и крыша", – говорится в сообщении.
Кроме того, на территории земельных участков с нежилыми домами были зафиксированы воронки от разрывов снарядов.
"К счастью, среди местных жителей пострадавших нет", – отметили в СЦКК.
Теги: Донбасс, дом, обстрелы, Водяное
- В Докучаевске обстрелом повреждены жилые дома
- Житель Марьинки рассказал о последствиях ночного обстрела города (ФОТО)
- Обстрелы продолжаются - ДНРовцы обвинили в повреждениях домов и школы ВСУ
- В Марьинке в результате обстрелов повреждены жилые дома
- Жебривский сообщил, что в Авдеевке восстановили 68 поврежденных в ходе обстрелов домов
- Вследствие артудара по Авдеевке пожар уничтожил частный дом
- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- Дома мирных жителей в Водяном жестоко обстреляны12:22
- 20 тысяч миротворцев могут заблокировать работу «властей ДНР», – Пушилин11:53
- Ситуация на блокпостах сегодня, 19 ноября11:33
- Мэр украинского города на Донбассе с гражданством России называл флаг Украины "рваной тряпкой": скандал набирает обороты11:18
- Сутки в АТО: 30 обстрелов, четверо украинских военных ранены09:26
- Стрелять в миротворцев: у истерики террористов на Донбассе нашли две причины08:49
- Мэр украинского города в Донецкой области оказался гражданином России. Отнимет ли у него президент украинский паспорт? – Казанский08:16
- Увидеть ценник и сразу умереть: блогер из Донецка жестко потроллил "экономический прорыв" "республики", никак не "встающей с колен"07:29
- На Луганщине самые дешевые продукты22:42
- Эндокринолог Любовь Соколова: "Человек может болеть сахарным диабетом второго типа 5-7 лет, даже не подозревая об этом"13:07
- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- Дома мирных жителей в Водяном жестоко обстреляны12:22
- Россия готовится к большой войне - Мацеревич12:08
- 20 тысяч миротворцев могут заблокировать работу «властей ДНР», – Пушилин11:53
- В Киеве средь бела дня похитили женщину, силой затолкав в машину. ВИДЕО11:38
- Ситуация на блокпостах сегодня, 19 ноября11:33
- Запорожье превращается в «новый Донбасс»11:27
- Мэр украинского города на Донбассе с гражданством России называл флаг Украины "рваной тряпкой": скандал набирает обороты11:18
- Как поссорились волонтеры: Фермер-переселенец попал на долг в 250 тыс. грн10:01
- Эндокринолог Любовь Соколова: "Человек может болеть сахарным диабетом второго типа 5-7 лет, даже не подозревая об этом"13:07
- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- Как поссорились волонтеры: Фермер-переселенец попал на долг в 250 тыс. грн10:01
- "Я бы сделала онлайн-возможность напрямую смотреть на жизнь в "ЛНР/ДНР". Чтобы те, кто верит в "угольные Швейцарии", увидели, во что превращает мир рус***я плесень", - Олена Степова09:16
- 8 симптомов менингита, о которых должен знать каждый родитель08:01
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО07:42
- Сповідь емігрантки: як живеться українці в одній з найбільш закритих країн світу22:19
- «Ламають одне одному пасочки в піску»: чому пересварились ГПУ, НАБУ і НАЗК15:40
- Как переселенцам оформить субсидию15:34
- 7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови15:06
- Опомнитесь, за вас все решили: Вакарчук предупредил украинцев о страшной опасности
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень
- Как переселенцам добиться своих пенсий
- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину
- Захарченко объяснил суть "раскулачивания"
- Три признака того, что вы начали стареть
- В "ДНР" решили "разобраться" с украинскими автономерами
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть
- Петру Порошенко показали в Мариуполе двухметровую «Бендеровку» и смертельного робота (ФОТО)