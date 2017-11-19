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Архив - Донецкая область

Дома мирных жителей в Водяном жестоко обстреляны

19.11.2017 12:22
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Дома мирных жителей в Водяном жестоко обстреляны

Боевики «ДНР» обстреляли жилые кварталы села Водяное Новоазовского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по координации и контролю (СЦКК).
Утверждается, что была проведена фотофиксация случаев нарушения режима прекращения огня с применением артиллерийских систем крупного калибра НВФ ОРДО по домам мирных жителей.
"По направлению Саханка-Водяное два боеприпаса артиллерийских систем калибра 152 мм попали в жилой сектор в районе ул.Северная, 11 и Дачная, 13 отмеченного населенного пункта. В результате разрывов в жилом доме осколками повреждены стены, окна и крыша", – говорится в сообщении.
Кроме того, на территории земельных участков с нежилыми домами были зафиксированы воронки от разрывов снарядов.
"К счастью, среди местных жителей пострадавших нет", – отметили в СЦКК.



Теги: Донбасс, дом, обстрелы, Водяное
 
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