Дома мирных жителей в Водяном жестоко обстреляны

19.11.2017 12:22

Боевики «ДНР» обстреляли жилые кварталы села Водяное Новоазовского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по координации и контролю (СЦКК).

Утверждается, что была проведена фотофиксация случаев нарушения режима прекращения огня с применением артиллерийских систем крупного калибра НВФ ОРДО по домам мирных жителей.

"По направлению Саханка-Водяное два боеприпаса артиллерийских систем калибра 152 мм попали в жилой сектор в районе ул.Северная, 11 и Дачная, 13 отмеченного населенного пункта. В результате разрывов в жилом доме осколками повреждены стены, окна и крыша", – говорится в сообщении.

Кроме того, на территории земельных участков с нежилыми домами были зафиксированы воронки от разрывов снарядов.

"К счастью, среди местных жителей пострадавших нет", – отметили в СЦКК.