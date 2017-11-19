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Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
19.11.2017 17:46
В оккупированном Донецке по сравнению с 2014 годом уровень смертности вырос в 4-5 раз. При этом, тяжелая ситуация с сокращении местного населения наблюдается на всей территории оккупированного Донбасса. Об этом сообщает известный блогер из Донецка, пишущий под ником Fashik Donetskiy, передает dialog.ua.
Он сообщил, что после разговора со знакомым врачом открылась печальная картина уровня смертности в регионе - врачи говорят, что, в основном, люди умирают от сердечных болезней и диабета, а дети гибнут от большого количества некачественных лекарств из России.
При этом пользователи социальных сетей подтверждают информацию и говорят, что скачок смертности действительно значителен.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, болезни, смертность, лекарства, ДНР
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