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ПУМБ обвинили в незаконной блокировке выплат зарплат сотрудникам хлебозаводов на Донбасса
Сегодня в Покровске Донецкой области сотрудники хлебозаводов устроили акцию протеста против действий Первого украинского международного банка (ПУМБ), который "незаконно заблокировал почти два миллиона гривен, перечисленных для выплаты зарплаты, профсоюзных взносов, единого социального налога и других социальных платежей на ряде хлебозаводов Донетчины и Луганщины", - сообщает пресс-служба LAUFFER GROUP, передает apostrophe.ua.
В заявлении Группы говорится, что "по воле финансового учреждения более 500 сотрудников предприятий в Покровске, Мариуполе, Селидово, Курахово, Дружковке Константиновке и Северодонецке уже месяц не могут получить свой заработок". Уточняется, что администрация банка не желает объяснять причину таких действий, игнорируя даже официальный запрос НБУ.
«Мы глубоко возмущены действиями банка, и будем бороться за права трудовых коллективов всеми законными способами. Никакие корпоративные вопросы не дают права лишать куска хлеба людей, которые ежедневно в тяжёлых условиях обеспечивают хлебом целый регион. Сегодня мы направим заявление в прокуратуру и обращение к председателю Военно-гражданской администрации Донецкой области Павлу Жебривскому от имени трудового коллектива. Хочу напомнить, что наша компания – единственная, которая доставляет хлебобулочные изделия на передовую, бойцам АТО и жителям прифронтовых городов. Мы оказываем поддержку защитникам Украины в военных госпиталях, семьям вынужденных переселенцев, детским домам. А тот, кто пытается разрушить нашу компанию, одновременно ударит по ним всем», - говорит руководитель Покровского хлебозавода Олег Кашко.
«Мы каждый день добираемся на работу на маршрутках и в долг водители отказываются нас возить. У большинства из нас дети школьного возраста, которые ежедневно ходят в школу и им нужны ручки и тетрадки, которые нам никто не подарит. – Говорят работницы Покровского хлебозавода. - Мы хотели зайти в банк и спросить сотрудников: сколько бы дней они работали если бы им не платили зарплату? Мы понимаем, что наши деньги в банке, и банкиры не отрицают этого. Более того, наши честно заработанные деньги, каждый день им приносят доход. Мы не считаем доходы банка, мы хотим только получить свое!».
«В Киеве российский банк забаррикадировали бетонными блоками и никого не пускали! Почему в Киеве можно, а нам нельзя? Нам что, тоже палить шины и ставить блоки?» – негодует рабочий Селидовского хлебозавода после отказа руководства отделения банка как-либо объяснить двухмесячную невыплату заработной платы.
"Участники акции отмечают: сотни семей, оставшихся без средств к существованию – далеко не последнее и не самое катастрофическое из последствий политики ПУМБа. Если банк не выполнит законные требования работников хлебозаводов, в Донецкой и Луганской областях может остановиться ряд предприятий, поставляющих хлеб на большинство контролируемых территорий Донбасса. Не говоря уже о том, что все это может вызвать социальный взрыв в городах, находящихся всего в нескольких километрах от зоны боевых действий.
Если после акции в Покровске ПУМБ не прислушается к законным требованиям коллективов хлебозаводов, работники обещают продолжить протесты уже в Киеве, под центральным офисом банка", - говорится в пресс-релизе компании.
Теги: Донбасс, Киев, НБУ, банк, зарплата, хлебозавод, ПУМБ, АТО, выплаты, Покровск (Красноармейск)
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