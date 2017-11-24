Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко

24.11.2017 18:48

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский, похоже, получил "добро" на удары по главарю "ДНР" Александру Захарченко, с которым он давно "в контрах".



Волонтер, журналист и редактор в "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов приводит скриншот одного из постов Ходаковского (тот пишет под псевдонимом Александр Сергеев, хотя этот же пост можно найти на его странице в Фейсбуке, где он пишет под своими именем-фамилией), где бывший глава "Совбеза" прямо угрожает Захарченко и, сравнивая ситуацию в Донецке и Луганске (в последнем произошел переворот, в результате которого главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сбежал в РФ), отмечает: "Ситуация в Донецке не намного лучше".





"Если в Луганске главным оппонентом Плотницкому стали отряды ("министра внутренних дел") Игоря Корнета, то главным публичным оппонентом Захарченко в Донецке является именно Ходаковский, - отмечает Бутусов. - Он имеет влияние и преданных ему командиров в 100-й бригаде Республиканской гвардии, подчиненной Захарченко, а также в 11-м мотострелковом полку и в нескольких батальонах территориальной обороны. То есть силовой ресурс у Ходаковского есть. И он специально в этом сообщении подчеркивает психическую неадекватность Захарченко - "подразделения Захарченко получали команду на штурм МГБ"! Хочет показать, что Захарченко угрожает системе безопасности, которой руководят непосредственно "московские кураторы" - "МГБ ДНР" это просто филиал российских спецслужб. Очевидно, Ходаковский получил разрешение россиян на усиление открытой прямой критики Захарченко. Обстановка в Донецке накаляется".