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Лавров назвал условие для введения миротворцев на Донбасс
Российский дипломат указал, какая цель должна быть у миссии ООН в Украине. Введение миротворцев ООН на Донбасс будет возможно только после разведения сил противоборствующих сторон, а также после согласования размещения миссии с т. н. "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает segodnya.ua.
Он продолжает настаивать на том, что обязанностью миссии ООН будет обеспечение безопасности для наблюдателей ОБСЕ.
"Суть предложения — силы ООН должны обеспечивать исключительно безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, которые будут размещены в зоне разведения по обе стороны линии соприкосновения, а также при патрулировании других районов конфликта в соответствии со своим мандатом по выполнению Минских договоренностей.
Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. Размещение ООНовцев должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске", – заявил Лавров
Дипломат подчеркнул, что основой урегулирования продолжают оставаться Минские соглашения, а все переговорные площадки – "Минск", "нормандский формат" – сохраняются.
Как рассказывал глава МИД Украины Павел Климкин, Киев хочет передать Донбасс под международный контроль. Он отметил, что процесс подразумевает уход российских войск с территории Украины.
В свою очередь спецпредставитель США по Украине Курт Волкер очертил примерные сроки, как долго после ввода на Донбасс миротворцы пробудут в Украине. Американский дипломат также назвал три главные составляющие по развертыванию миссии ООН.
Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, ООН, МИД, ДНР, ЛНР, Лавров, миротворцы, Минские договоренности
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